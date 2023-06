Via Tritone, 8 · Sferracavallo

A Sferracavallo, precisamente in via Tritone, qualche delinquente ha abbandonato, proprio davanti alla fermata dell'autobus, dei pezzi di canna fumaria, presumibilmente in amianto-cemento.

Ho fatto una segnalazione tramite l'app della Rap: spero in un pronto intervento, essendo una situazione potenzialmente pericolosa.