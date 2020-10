Sferracavallo, dopo la rimozione dei cassonetti via Plauto è invasa dai rifiuti

In via Plauto, a Sferracavallo, da gennaio mancano i cassonetti per il conferimento rifiuti. Deliberatamente è stato deciso di rimuoverli perché ce ne sono altri all'ingresso della borgata.

Ed allora c'è da chiedersi come sia possibile adottare tale decisione: se la via Plauto è all'uscita della borgata ed i cassonetti sono all'ingresso, cosa ci si aspettava se non che accadesse ciò che chiaro dalle foto? Nonostante le innumerevoli segnalazioni, nessuna risposta da addetti Rap, forze dell'ordine e polizia municipale.

Probabilmente si attende che i sacchi sovrastino la cancellata ed i topi giochini tranquilli davanti a tutti. Ho ospitato ad agosto amici piemontesi, ancora increduli di vedere tale scempio e carcasse non rimosse per mesi. Che dire di più? Vergogna!

Giuseppina Sirchia