Sferracavallo, la Rap non raccoglie la spazzatura in via Tritone: "Stavolta qual è la scusa?"

Queste immagini mostrano la situazione rifiuti a Sferracavallo, in via Tritone precisamente. Sarebbe interessante sapere per quale ragione, o meglio con quale scusa, la raccolta non è stata effettuata. Discarica piena? Mezzi guasti? Dipendenti malati? L'unica cosa evidentemente è che, stranamente, tutto ciò si verifica sistematicamente con l'arrivo dell'estate, per le feste ecc...