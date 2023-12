"Quel masso rimasto in strada simbolo dell'indifferenza dell'amministrazione verso Sferracavallo"

Gallery







A Palermo c'è un masso che vive di vita propria. Lo avevamo lasciato in piedi (come comunicato qualche giorno fa da alcuni lettori) e adesso lo ritroviamo coricato su un lato, giace li in attesa di qualche miracolo di Natale. Ci troviamo in via Pietro Calandra, la bretella parallela all'autostrada Palermo-Trapani e che collega Tommaso Natale a Sferracavallo, un arteria e una valvola di sfogo molto trafficata da residenti e non.

Nonostante le segnalazioni e nonostante gli abitanti di Sferracavallo siano scesi in piazza con la fiaccolata e le torce dando vita all'iniziativa intitolata "facciamo luce su Sferracavallo”, per segnalare le tante criticità presenti nella borgata marinara, il sasso è rimasto lì e sta diventando il simbolo dell'incuria e strafottenza dell'amministrazione comunale nei confronti di Sferracavallo. A questo punto consiglierei all'amministrazione comunale dato che ci avviciniamo alle feste di Natale e si diventa più buoni di portare una copertina per coprirlo bene dato che dicembre è lungo e freddo.

Sperando anche che le piogge in arrivo non allaghino e blocchino anche il sottopasso, dato che ciò causerebbe l'impossibilità di accesso o esodo per i residenti. Speriamo bene!