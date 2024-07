Sferracavallo, in piazza Dammuso i cassonetti per la plastica non vengono svuotati

Gallery







Il mese scorso la Rap ha posizionato due cassonetti per la plastica in prossimità dei sei cassonetti per l'indifferenziata già presenti, aggravando una situazione già pesantissima (a Sferracavallo questo punto è ormai tristemente noto come "la discarica di via Tritone"). Questi cassonetti, nonostante il sottoscritto segnali subito alla Rap quando sono pieni, restano saturi per tanti giorni e i cittadini, trovandoli pieni, non sanno fare meglio che depositare la spazzatura accanto. Quale logica ha ammassare tutti questi cassonetti in un punto, piuttosto che distribuirli nelle varie strade della borgata?? Che senso ha avere piazzato i cassonetti per la differenziata se poi nemmeno vengono svuotati?? Le foto ritraggono la situazione odierna e tutta la spazzatura che viene depositata accanto a questi cassonetti che dovrebbero servire per la raccolta della plastica. Dagli screenshot della app della Rap potete vedere da quanto tempo segnalo questa situazione