Via dell'Antilope · Bonagia

Via dell'Antilope · Bonagia

Gallery



Nonostante numerosi solleciti gli sfabbricidi giacciono da mesi in via dell'Antilope, nel quartiere di Bonagia. A ciò si aggiunga il periodo dell'abbandono di ingombranti e l'inesistente pulizia periodica dei marciapiedi. Percorrere questi marciapiedi con passeggini o in caso di difficoltà motorie, obbliga a tornare indietro e camminare sul ciglio della strada.