Sfabbricidi in via Aspromonte

Percorro da luglio la strada che mi porta sul posto di lavoro e non ho potuto non notare che sul marciapiede lato monte di via Aspromonte, la strada di accesso in circonvallazione direzione Trapani da viale Lazio, permane un ammasso di sfabbricidi in cemento e asfalto ricoperti da una rete arancione da cantiere che in origine doveva essere tenuta in piedi dai tondini in acciaio che ancora sono lì piantati; più in fondo, poi, si trova un fusto metallico abbattuto.

Non è possibile che i resti di un cantiere rimangano su suolo pubblico per mesi. Se si tratta di un cantiere privato, il Comune dovrebbe multare l'impresa per abbandono di rifiuti speciali e obbligare allo sgombero, se invece il cantiere era pubblico (ipotesi ben più grave) si configurerebbe non solo l'abbandono di rifiuti speciali, ma anche la carenza di controlli da parte del soggetto appaltante (lo stesso Comune?) durante la fase di collaudo in chiusura del cantiere a fine lavori.

Non si tratta soltanto di un discorso estetico, di decoro urbano, ma anche di sicurezza: se un motociclista finisse sopra uno di quei tondini di acciaio ne avrebbe seri danni fisici, ma non è nemmeno sicuro lasciare per strada, nella disponibilità di qualche malintenzionato, delle pietre, dei sassi che potrebbero essere utilizzati per offendere persone o danneggiare qualcosa: in ogni caso non è tollerabile nè civile che un tale stato di cose, di degrado, permanga in città, il Comune deve agire per rimuovere questi rifiuti!