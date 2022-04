Zisa, materassi e frigoriferi abbandonati a pochi passi del Castello e dai Cantieri culturali

Gallery



Mentre nelle grandi capitali europee si corre verso il progresso, a Palermo - capitale della cultura - si deve fare i conti ancora oggi con le discariche abusive. Alla Zisa per esempio, a pochi passi del famoso castello e dai cantieri culturali, si assiste veramente a delle situazioni paradossali sia per i residenti che per i turisti che devono percorrere i marciapiedi evitando materassi e frigo abbondonati. Manca la presenza e il controllo sul territorio degli enti proposti. I cittadini lamentano lo stato di degrado che va avanti da anni. Bisogna istallare delle telecamere per cercare di scoraggiare e limitare queste situazioni. I cittadini meritano rispetto.