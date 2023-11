"Siano benedetti tutti i set cinematografici in città: portano lavoro e ricchezza"

Riceviamo e pubblichiamo

Oggi per fortuna Palermo è tornata Capitale dei set cinematografici, è infatti nelle prime tre città d'Italia assieme a Roma e Napoli scelta come set cinematografici, che oltre ad essere un volano turistico perché nei film si vedono le immagini bellissime della nostra città, ma anche del nostro mare, dei nostri teatri, possono essere anche opportunità di lavoro per i nostri giovani. Per esempio, mio nipote ha conosciuto un direttore di produzione di un set ed è stato assunto come referente di produzioni a Palermo, mentre un suo amico, sempre palermitano, è stato preso come operatore di squadra sul set, in sintesi chi si occupa di spostare montare attrezzature cinematografiche.

Tutto questo è bellissimo, vedere che la nostra splendida Palermo possa essere sempre più presente in tv e al cinema con film e serie, che non parlano solo di mafia, ma che raccontano anche storie imprenditoriali, d'amore e divertenti. Tutto questo porta introiti di economia immediati, basti pensare agli hotel e b&b dove alloggiano attori, maestranze, comparse, ai ristoranti dove vanno a cenare, ma c'è anche un ritorno economico di più lungo termine per il turismo: per tutti quelli che vedranno le immagini della nostra bellissima Palermo tra loro ci sarà una percentuale che la sceglierà come luogo di vacanza.

Come ha detto l'oramai noto milionario giapponese ha scelto Palermo per festeggiare il suo compleanno perché è rimasto colpito dalla sua bellezza attraverso le immagini delle sfilata di Dolce&Gabbana. Certo, per chi abita nelle zone delle riprese ci possono essere dei disagi ma i set cinematografici portano anche lavoro per i nostri giovani oltre che economia immediata e a lungo termine.