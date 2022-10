Rotoli, ecco in che stato si trovano i servizi igienici del cimitero

Via Papa Sergio I · Arenella-Vergine Maria

Via Papa Sergio I · Arenella-Vergine Maria

Gallery









Purtroppo oltre alla situazione delle salme accatastate in ogni angolo, oltre all'odore insopportabile, al cimitero dei Rotoli non si è nemmeno in grado di gestire dei servizi igienici.

Il bagno degli uomini è totalmente, quello delle donne è in queste condizioni: porte rotte, sporcizia nei water da renderli inutilizzabili, niente tavolette, niente carta ogienica, niente sapone, niente acqua e una puzza che non auguro a nessuno di sentire.

Questa città e noi tutti non meritiamo questo!