Le riprese del Gattopardo, la zona della Cattedrale torna indietro alla meta dell'Ottocento

Al via in questi giorni le riprese della serie TV firmata Netflix, il Gattopardo, con Kim Rossi Stuart. Le vie intorno alla cattedrale sono state cosparse, dagli addetti alla scenografia, di quintali di terra per coprire asfalto e basolato e in via Matteo Bonello sono state innalzate delle barricate di sacchi di sabbia a protezione dei cannoni posizionati nelle retrovie. II tutto condito dalla suggestiva scenografia naturale della Cattedrale e dell'Arcivescovato, riporta Palermo alla seconda metà del 1800 poco prima dell'arrivo dei garibaldini.