Zona La Malfa, senso di marcia sbagliato nel sottopasso di viale Regione

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è la prima volta che faccio questa segnalazione e trovo assurdo come gli organi competenti alla viabilità della nostra amministrazione non abbiano compreso che nel sottopasso autostradale di viale Regione (nei pressi di Moka Termini), zona La Malfa, il senso di marcia per chi gira dovrebbe essere invertito, in modo tale che le auto possano svoltare facilmente senza incrociarsi l'una con l'altra.