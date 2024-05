Il traffico alla Cala e "quei semafori pedonali che durano troppo"

Dal porto fino al curvone della Cala il traffico impazzisce (a parte per i perenni cantieri) ma soprattutto per i due semafori che sono in continuazione sempre rossi bloccando per troppo tempo il traffico! Ma perché non si installano i semafori separati come avviene in via Ernesto Basile e soprattutto più veloci? Perché ho notato che il rosso dura estremamente troppo.

Oppure eliminare definitivamente i semafori creando degli autovelox fissi a 30 km/h per tutta la cala o dei dossi per far rallentare di molto le auto! Così il traffico non si blocca come accade ora e allo stesso tempo le persone possono attraversare lo stesso perché a quella velocità si può rallentare e fare passare lo stesso i pedoni.