Il semaforo del tram fra via Leonardo da Vinci e via Galilei non ha la lanterna completa

Via Leonardo da Vinci incrocio Via G.Galilei · Palermo

Malgrado il sollecito inviato ad Amat dal servizio Mobilità Urbana (protocollo numero 186823 del 10/03/2021), il semaforo tranviario posto all'incrocio fra via Leonardo da Vinci e via Galilei non ha la lanterna completa (rosso, giallo e verde).

Ciò crea senza dubbio caos ed incertezza per i conducenti dei veicoli che procedono lungo via da Vinci verso piazza Einstein, nonostante proprio all’angolo fra la stessa e via Galilei sia presente un palo semaforico con lanterne rivolte solo in direzione di via Pacinotti.