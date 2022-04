Foro Italico, il comitato Kalsa: "Serve un semaforo a chiamata all'altezza del Parco della Salute"

Migliaia di veicoli percorrono ogni giorno il Foro Italico e la Cala, spesso a velocità elevata. Per agevolare l’attraversamento dei pedoni e per la loro incolumità sarebbe opportuno installare un semaforo a chiamata all'altezza del Parco della Salute, tratto di strada attraversato maggiormente da famiglie, anziani e turisti. Per questo motivo ho inviato insieme al comitato Kalsa una richiesta al Comune. Speriamo presto di ricevere una risposta positiva, vista l'importanza del problema.