Segni di ordinaria inciviltà in via Garzilli

Sono reduce da un intervento di protesi all’anca e cammino con l’ausilio delle stampelle. Abito in via Nicolò Garzilli e quotidianamente faccio una passeggiata nei pressi di casa mia. Ieri pomeriggio sono uscita per andare a messa a S. Espedito. In questo breve percorso ho trovato tutti, dico tutti, gli attraversamenti pedonali occupati da auto posteggiate (e quando dico posteggiate, non intendo una breve sosta con le quattro frecce, per sbrigare qualche veloce incombenza in zona).

A parte la mancanza di rispetto per chi, come me, ha una mobilità ridotta e assistita (anziani, invalidi, bambini sul passeggino), quello che fa infuriare, è il totale disprezzo per le regole del codice stradale, nella consapevolezza che nessuna sanzione sarà comminata. Il venerdì sera, il sabato e tutta la domenica assistiamo a posteggi selvaggi, in curva, sulle strisce, in mezzo alla strada.

Mi domando perché i vigili urbani non facciano delle incursioni e non provvedano a multare e rimuovere questi mezzi. Ne guadagnerebbero le casse del comune e la dignità dei residenti. Come pure, risulta incomprensibile come sia consentito l’accesso alla zona pedonale di monopattini e moto elettriche, che sfrecciano a tutta velocità tra i passanti. Non credo che la mobilità sostenibile debba mettere a rischio l’incolumità dei pedoni. Anche in questo caso, i controlli sono inesistenti, quanto meno per imporre a questi mezzi una velocità ridotta. Per finire, ben vengano manifestazioni come la maratona di Palermo, visto che nella mia strada, dopo mesi, si sono rivisti gli spazzini e i contenitori per l’immondizia sono stati diligentemente svuotati.