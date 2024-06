"Segnaletica sbagliata in via San Francesco di Sales, ma chi li mette questi cartelli?"

Già da diversi giorni segnalo a chi di competenza, senza peraltro ottenere alcun risultato (ma a Palermo è la "normalità"), che la cartellonistica stradale posizionata in via San Francesco di Sales che indica una deviazione di percorso per imminenti lavori segnala un percorso completamente sbagliato inducendo in errore auto e mezzi pesanti e, cosa assai grave, devia i mezzi verso strade anguste e pericolose per tornare indietro soprattutto per un tir. Mi chiedo ma chi posiziona questi cartelli ha facoltà cognitive tali da poter ottemperare a queste attività, sa leggere?