Via Generale Bergonzoli: "Quel cartello stradale va spostato"

Il segnale di divieto di accesso, posto all'ingresso della via Generale Bergonzoli (angolo corso Calatafimi), è stato posto in una posizione non di immediata e facile interpretazione da parte degli automobilisti, come evidenziato dalle foto, con conseguente pericolo di incidenti, come già successo. Si invita l'Amat a provvedere a posizionare il cartello in corrispondenza dello spigolo destro del fabbricato.