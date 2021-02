Via Antonino Pecoraro Lombardo, manca la segnaletica stradale: "Grave pericolo"

Salve, si segnala incongruenza nella segnaletica stradale di via Antonino Pecoraro Lombardo. In tale via, come da voi documentato, a fine novembre si è verificato il crollo di una palazzina abbandonata che ha distrutto vari veicoli in sosta bloccando l'accesso alla via (ingresso via Rapisardi) per più di un mese. In tale periodo è stato rimosso il divieto di accesso da via Sciuti. Ora ripristinata la regolare circolazione, con la rimozione delle macerie (40gg fa) è rimasta la segnaletica con senso unico da via Rapisardi (come è sempre stato) e doppio senso di marcia da via Sciuti.

La situazione crea grave pericolo, soprattutto per i motocicli, ed intralcio al traffico dato che le dimensioni del manto stradale non permettono il doppio senso di marcia. Più volte si è contattato il comando della Polizia Municipale ma con nessun risultato. Grazie per l'attenzione . f.to Giovanni Fatta