"Segnaletica errata in via Maqueda"

Alcuni giorni dopo l'ultima ordinanza che vieta le vie principali del centro storico ai velocipedi, è stata installata nuova segnaletica errata a partire da porta Vicari. L'ultima ordinanza ha, infatti, eliminato il divieto per i velocipedi nel tratto da porta Vicari a piazza Bellini. In questo tratto, i velocipedi possono circolare tutto il giorno. Ma proprio in questo tratto sono stati installati cartelli di divieto e ancora oggi, dopo un mese, l'anomalia non è stata sistemata, creando confusione e disagi agli utenti della strada. Per non parlare dei costi di questi cartelli errati. Costi che sicuramente ricadono sulla comunità.