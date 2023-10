"Zona università, segnale di stop scolorito da almeno 11 anni..."

Gallery



Nell'incrocio tra via Giovanni Argento e Via Enrico Toti, in pieno quartiere universitario limitrofo al centro storico, vi è un segnale di stop sbiancato da almeno 11 anni e tre mesi. Dico almeno poiché la data più antica disponibile su Google Maps risale a luglio 2012, ma vedendo il livello di sbiancamento che aveva già all'epoca, molto probabilmente è in queste condizioni da epoche ancora più remote... Se il sig. capo area della pianificazione e governo del territorio, i suoi collaboratori o chiunque altro di dovere è vivo, batta un colpo, possibilmente prima che ci scappi l'ennesimo incidente.