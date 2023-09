Via Aspromonte, 15 · Resuttana-San Lorenzo

Sono Marco un cittadino residente in via Aspromonte, strada di collegamento con autostrada A29 per cui estremamente trafficata e ho notato che, dopo aver effettuato lavori di sostituzione dei pali di illuminazione i primi giorni di Settembre, a cantiere ultimato restano ancora lungo il ciglio stradale i resti e i rifiuti post cantiere. Inutile dirvi il rischio di incidenti oltre al degrado urbano.