Strade in condizioni disastrose, ogni giorno si rischiano incidenti anche gravi

Tutti i giorni noi cittadini, nonché automobilisti, dobbiamo subire le condizioni disastrose delle strade della nostra città. Sì, perché tutti i giorni abbiamo a che fare con rischio di incidenti anche gravi pur di scansare voragini al centro delle strade e che ogni giorno rischiano di distruggere le nostre auto oltre che al rischio di ribaltarsi dal momento che esse sono presenti anche in strade percorse spesso ad alte velocità, per non parlare di quando piove che diventano delle vere e proprie piscine sarà questa una tattica di marketing per far guadagnare i nostri officine e meccanici? Chiedo veramente che si prendano seri provvedimenti o saremo noi ad avere bisogno del “ponte” ma per arrivare da una corsia all’altra.