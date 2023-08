Accampamenti e fuochi in spiaggia a Vergine Maria

Accampamenti e fuochi in spiaggia. Ecco una foto della tendopoli a Vergine Maria per la notte di Ferragosto. Ho già inviato due email al sindaco, di cui vi allego il testo, ma sembra non essere interessato. Nonostante la Pro loco abbia sollecitato più volte il problema e nonostante il tavolo tecnico, tutto resta immutato. Ecco il testo della mail al sindaco

Egregio signor sindaco, in queste ore la spiaggia di Vergine Maria è cosi (vedi foto). So che avete fatto un tavolo tecnico per la vigilanza del territorio che a quanto pare non ha sortito alcun effetto. Occorre un presidio costante se veramente si vuole cambiare lo stato delle cose. È triste assistere anche al fallimento dell'amministrazione, che emette ordinanze che non vengono rispettare dalla comunità ed è ancora più triste vedere che l'amministrazione non riesce ad organizzare un sufficiente controllo del territorio. Ma forse il territorio di Vergine Maria non ha santi protettori come Mondello. Mi permetto di esortarLa ad un maggiore impegno per il rispetto delle regole e delle bellezze del nostro territorio. Cordialmente Francesca Coco. Caro sig sindaco gli accampamenti,come già segnalato ieri sulla spiaggia di Vergine Maria, fuori legge, proliferano ..mi chiedo il comune non possiede droni per controllare il territorio e come mai non li usa e non interviene? Buon ferragosto.... che non si dica che nessuno ha segnalato i misfatti.

