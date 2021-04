Seconde case sì o seconde case no? Musumeci o Orlando?

Caos o caso? Un interrogativo sta assalendo molti cittadini palermitani in queste ore, alla vigilia del weekend. Riguarda la possibilità di raggiungere le seconde case in questi giorni di zona rossa. Da cosa nasce il dubbio? Fondamentalmente, dalle slide fatte circolare dal Comune di Palermo dove questa possibilità è espressamente vietata. Peccato, però, che nell'ordinanza n.34 del Presidente della Regione, Nello Musumeci, che istituisce la zona rossa, non sembra esserci tale divieto. Nel documento, fatto solo di due articoli, si legge, infatti, che si applicano le disposizioni nazionali del 4 Aprile, che, invece danno l'ok alle seconde case, come si evince chiaramente anche dalle FAQ del governo (https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638?gclid=EAIaIQobChMIibaH1ufu7wIVld1RCh2QswRxEAAYASAAEgLEgPD_BwE). E, allora, da dove arriva questo divieto? Orlando si è sostituito a Musumeci o è semplicemente un passaggio non chiaro, una svista?