Scuola paritaria: verso la riapertura delle attività in presenza e in sicurezza.

I gestori delle 180 scuole paritarie aderenti alla Federazione Italiana Scuole materne della provincia di Palermo si sono riuniti in assemblea per discutere e insistere sul valore della scuola come comunità educativa, in un contesto di emergenza epidemiologica che tutt'oggi stiamo vivendo, e del ruolo chiave rivestito dalle istituzioni paritarie all’interno del sistema pubblico d’istruzione. Un work in progress apertosi con gli interventi della ministra, per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti e dell’assessore Regionale all’istruzione Roberto La Galla.

La relazione dettagliata che è seguita, da parte del presidente Fism Sicilia, Dario Cangialosi, ha portato i lavori assembleari nell’analisi dei provvedimenti nazionali e regionali, e in particolare i complessi e anche critici aspetti gestionali e organizzativi ai quali sono chiamate tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie. La formulazione di nuove ed innovative proposte, per la riapertura a settembre delle attività in presenza, hanno coniugato le esigenze di prevenzione sanitaria da contagio Covid-19 e quelle educativo-didattiche dell’ambito 0-6 anni e dei ordini scolastici superiori, nel rispetto dei differenti contesti educativo-scolastici. Questa nuova sfida, nella quale sono chiamate anche le nostre scuole, per un ritorno alle attività in presenza e in sicurezza, ci pone dinanzi la consapevolezza della nostra responsabilità e del nostro impegno nel riscoprire nuove forme, nuove modalità, nuove potenzialità per garantire sin da subito sicurezza e certezza operativa alle famiglie.

Nella seconda parte dell’assemblea, la commissione pedagogica provinciale di Palermo, composta da Geusina Garofalo e Caterina Andò nelle qualità di Ds, e dal vicepresidente provinciale Salvatore Palumbo nella qualità di DSGA, ha offerto un sostegno mirato e competente sui punti salienti delle linee guida nazionali e regionali fornendo, altresì, input sulle nuove impostazioni organizzative e didattiche da intraprendere per il nuovo anno scolastico 2020/2021. Nell'ottica dell'autonomia gestionale e autonomia didattica delle scuole, agevolata dalla flessibilità gestionale e organizzativa che si caratterizza nelle scuole paritarie afferenti al terzo settore consentirà, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, che ciascuna scuola possa tener ben presente che ai provvedimenti da porre in essere si collegherà la fattibilità organizzativa e la sostenibilità educativa ed economica. La percorribilità di tutti questi aspetti, tra loro significativamente interconnessi, consentirà la ripresa delle attività scolastiche in presenza, mediante la definizione di un nuovo progetto di funzionamento della scuola, per una nuova scuola, partendo da un ripensamento degli spazi interni ed esterni, dei tempi scuola e riorganizzazione delle attività offerte, dove la cura e la centralità dei bambini, e i loro diritti, saranno posti ancora una volta al centro.

