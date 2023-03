Mondello, la scuola Francesco Riso circondata dalla savana

Gallery









L'enorme spazio verde che circonda la scuola Francesco Riso, in via Mondello, versa in uno stato d'incuria totale. Stiamo parlando della borgata fiore all'occhiello di Palermo, luogo in cui passano migliaia di turisti: vedendo questo luogo si faranno mille domande. Dove siamo in Africa? In mezzo ad una savana? Pronti a fotografare un leone o una zebra.

Ormai simile ad una discarica a cielo aperto con erbacce, altissime canne, rifiuti, escrementi di animali circondano una scuola pubblica dove ogni giorno entrano ed escono dei bambini.

Mi chiedo con quale criterio si possa lasciare uno spazio così immenso e per giunta a ridosso di una scuola dell'infanzia e primaria in questo terribile stato. Pericoloso anche per l'incolumità poiché fra poco sarà pieno di zecche, insetti e zanzare. Forse si vuole abituare sin dalla tenera età i bambini alla sporcizia e al degrado in modo tale che da adulti stiano zitti davanti la mancata pulizia delle strade della città?

Bambini che ormai entrano ed escono da una scuola e trovano normale vedere un tale spettacolo non fa bene alle future generazioni. Purtroppo sono costretta a fare i soliti odiosi paragoni:al nord queste indecenze non esistono e sicuramente uno spazio del genere sarebbe adibito a parco giochi per i bambini, con panchine, fontane ed aiuole fiorite. Ma ovviamente resterà un sogno. In attesa che lo spazio venga ripulito in prossimità di qualche elezione o in estate come accade ogni anno, non per fare bella figura con i turisti. Ma la pulizia viene fatta solo per una volta all'anno, forse per paura di qualche rogo estivo. Io nel frattempo continuo a sognare una Palermo diversa con parchi, fiori e aiuole.