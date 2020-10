Scritte sui muri di Palermo

Camminando a piedi, ci fai più caso ai graffiti scritti sui muri con le bombolette spray colorate, a volte le frasi che leggi hai la sensazione di averle in testa per un po’.

Perché il graffitismo, scalfitura o lacerazione della superficie su cui si interviene, ha comunque l’intento di creare scalpore, stupore da parte della gente che li legge ed è finalizzato a modificare la percezione dello spazio urbano. Nelle frasi degli autori ci sono le loro abitudini, si notano delle mode, sono lo specchio delle loro anime, il loro significato è autoreferenziale, un modo un po’ bizzarro per attirare l’attenzione dei soggetti a cui sono specificatamente indirizzati.

Per un passante, una tag su un muro non ha significato, è solo uno scarabocchio, ma per chi lo scrive è un simbolo della propria identità. E' comunque un atto di prevaricazione sugli altri e costituiscono un irrimediabile guasto estetico di muri, che sono parti di palazzi e abitazioni private. Scegliere di deturpare la città solo per soddisfare il proprio ego fa riflettere come ci sia tanta ignoranza su come poter lasciare un segno di se stesso.