Screening nella scuola Carlo Collodi: "Ottima organizzazione, nessun assembramento"

Invio questo messaggio per riferVi l'ottimo lavoro della scuola "Collodi" di ieri: hanno fatto il tampone alla mia piccola, nella sede centrale "l'Alcide de Gasperi" e l'organizzazione è stata perfetta. Personale Asp gentile, educato e affettuoso con i piccini. Bisogna raccontare anche le cose belle e non solo quelle brutte. Avevo paura di fare il tampone a mia figlia di quasi 8 anni e mi sono ricreduta. Sperando che questo screening sia servito a qualcosa. Dalla foto, fatta ieri alle ore 13.30 durante l'esecuzione del tampone, è possibile che i test si sono svolti in tranquillità; nessun assembramento, tutto è stato perfettamente organizzato. Complimenti veramente. Voglio anche ringraziare la nostra referente di plesso, la maestra Tornese, per la sua presenza vigile nel verificare che tutto procedesse bene e in sicurezza.