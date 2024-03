"Esplode la primavera al Villaggio Santa Rosalia: erbacce a gogò, sembra una giungla"

Gallery









Anche quest'anno con largo anticipo è arrivata la primavera sui nostri marciapiedi. E' arrivato il momento di sguainare i macheti conservati nei nostri armadi perché senza non possiamo guadare la giungla urbana. Questa la situazione in via Luigi Zacco al Villaggio Santa Rosalia, e in tante altre strade limitrofe. Non ci sono tante parole da spendere, ne è rimasta una sola: vergogna.