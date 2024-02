Via Ariosto, marciapiedi invasi dagli scooter

Gallery



Volevo segnalare la costante occupazione dei marciapiedi di via Ariosto, zona via Libertà, da parte di scooter, motorini e biciclette. Inoltre sia le strisce pedonali che gli scivoli per i diversamente abili e utilizzati anche mamme con passeggini, sono perennemente intralciate da auto posteggiate senza alcun rispetto per il prossimo. Tutto ciò avviene giornalmente dal lunedì al sabato. Il comandante dei vigili urbani si dedichi anche altre zone non interessate dalla movida selvaggia. Grazie per lo spazio dedicato a noi cittadini.

Mario Montemagno