Scooter elettrici "camuffati" da biciclette: "Servono maggiori controlli in centro"

Gallery



Nell'ultimo anno ho assistito a un aumento esponenziale di questi scooter elettrici camuffati da biciclette scorrazzare per tutta la città in barba alle regole basilari del codice della strada (casco, assicurazione ecc..). Quotidianamente assisto a orde di ragazzini fare zig zag pericolosamente nelle aree pedonali tra turisti e tavoli dei ristoranti, oltre che non rispettano segnali stradali, divieti ecc..

Fino a qualche anno fa vi era un controllo della polizia municipale, quanto meno nelle zone centrali, atto a limitare questo fenomeno, ma negli ultimi tempi non più. La situazione a oggi in città è nuovamente fuori controllo e soprattutto pericolosa. Chiedo a chi di competenza, all'assessore al decoro, al nuovo comandante della polizia municipale di poter intervenire al più presto.