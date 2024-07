Schiuma nel mare di Sferracavallo: "Non sarebbe il caso di effettuare nuove verifiche agli scarichi fognari?"

Questa la situazione agli scivoli di Sferracavallo: a dispetto di quanto sostiene il nostro sindaco Lagalla il problema dei liquami e della schiuma in tutto il tratto di costa che va dalla Baia del Corallo fino allo stabilimento, passando per gli “scivoli”, non mi sembra per nulla risolto.

Ieri, già dalle 8,30, era presente della saponata superficiale che si è in seguito trasformata, verso le 11, in ammassi schiumosi di dubbio colore che galleggiavano in tutto il tratto di costa sopra specificato. Non sarebbe necessario effettuare nuove ed urgenti verifiche agli scarichi fognari?