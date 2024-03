Via Montepellegrino: "Un vero scempio per i turisti che vengono qui"

Gallery











Queste foto rispecchiano la situazione in cui versa via Montepellegrino da settimane. Un vero scempio! La cosa è imbarazzante vista la presenza di un noto hotel nella stessa via, tale situazione è sotto gli occhi di migliaia di turisti che ogni giorno vengono a Palermo. In ultimo ma non in ordine di importanza, i marciapiedi sono ridotti un vero e proprio colabrodo che rendono il transito impossibile e altamente pericoloso. Sullo stato in cui versa la strada non ci sono nemmeno commenti idonei.