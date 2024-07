Ramaglie e rifiuti abbandonati da 3 mesi in via via Giovanni di Cristina

Via Giovanni di Cristina · Palazzo Reale-Monte di pietà

Voglio segnalare il degrado in via Giovanni di Cristina: sul marciapiede ci sono ramaglie da più di 3 mesi, ho fatto segnalazione alla Rap e anche ai consiglieri di quartiere, ma niente, mai nessuno è intervenuto. Adesso ci affidiamo a voi e speriamo che nel più breve tempo possibile vengano a pulire questo schifo, visto che fra pochi giorni sarà il Festino e questa strada è tanto trafficata per raggiungere la Cattedrale.