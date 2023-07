Via colombo, litorale addaura · Palermo

Via colombo, litorale addaura · Palermo

Sul litorale all'Addaura fino alla spiaggia di Vergine Maria, c'è qualcuno che ritiene opportuno scaricare di tanto in tanto il pozzo nero direttamente a mare. Possibile che non ci sia nessuno delle autorità competenti in grado di individuare questo elemento che rovina e inquina questo tratto di mare???