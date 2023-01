"Perché all'aeroporto non è ancora disponibile una colonnina di acqua potabile per riempire le borracce?"

Vi scrivo in merito allo scandaloso comportamento di alcuni dipendenti dei vari punti ristoro dell'aeroporto Gesap. Vi chiedo di aiutarmi a pubblicare questa lettera. Io viaggio molto spesso per questioni lavorative e mi ritrovo sempre a dover combattere con l'inettitudine di coloro che rifiutano di riempirmi la borraccia. Comprare ancora bottigliette di plastica monouso e sovrapprezzo nel 2023, no grazie. Ogni volta chiedo gentilmente di farmi riempire la mia borraccia e, dipende da chi incontro, gentile o meno, me la faccio riempire.

L'anno scorso ho chiamato il punto informazioni dell'aeroporto per accertarmi che l'acqua dei rubinetti dei vari bar fosse potabile, e mi hanno risposto che persino quella dei bagni lo era! Proprio oggi invece, al punto ristoro Autogrill dell'area partenze, il barista si è rifiutato di riempire la mia borraccia sostenendo prima che non poteva darmi l'acqua da un'altra bottiglia, (cosa che non mi sono mai permessa di chiedere), e che l'acqua dei rubinetti comunque non era potabile e che lui non si poteva prendere questa responsabilità. Chiedo quindi un'investigazione, un accertamento, una chiarezza. L'acqua è potabile oppure no?

D'altronde mi chiedo anche perché nel nostro fantastico aeroporto internazionale nel 2023 non è ancora disponibile una colonnina di acqua potabile per riempire le borracce? Perché un viaggiatore deve sentirsi obbligato a comprare un'orribile bottiglia di plastica monouso sovrapprezzo? Chiedo quindi chiarezza. Chiedo una colonnina di acqua potabile. Chiedo decenza rispetto a un tema delicato. Chiedo di bere acqua pulita e non dover essere obbligata ad inquinare ancora di più. Con tutta la mia fiducia.