Via Maqueda, Santa Rosalia "in posa" sul balcone di Palazzo Montevago

La fotografa Carmela Rizzuti rende omaggio alla Santuzza che la ritrae in gestualità intima con una composizione che richiama l’arte del teatro senza sfondo o palcoscenico, ma solo il corpo della giovane donna; gli oggetti di scena divengono apparizioni e simboli chiave per la lettura e la comunicazione. Questa immagine comunica intensità e una particolare forza “attrattiva”, che fa entrare lo spettatore nell’opera immediatamente, trasportandolo in uno spazio astratto e senza tempo, l’immagine sembra trasformarsi in un opera dipinta prendendo spunto da alcune opere caravaggesche. L'opera è stata esposta sul balcone del Palazzo Montevago, in via Maqueda. Per sei giorni chiunque si troverà a passeggiare lungo questa via potrà imbattersi nell'opera di Carmela Rizzuti.