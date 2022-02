Terminato il restauro della statua della Madonna addolorata, cerimonia in parrocchia

Via dei Cantieri, 66 · Montepellegrino

L'omonima Confraternita comunica che si sono concluse le opere di restauro sul simulacro di Maria santissima addolorata al Molo risalente al 1830. La scultura nel corso del tempo è stata restaurata più volte. La confraternita ha affidato le opere alla dottoressa Antonella Tumminello. Il restauro è stato fatto in un periodo segnato dalla pandemia dove le processioni erano e sono sospese. Sperando che al più presto si possa tornare a rifarle. Sabato 26 febbraio alle ore 18, presso la Parrocchia di via dei cantieri sarà celebrata la santa messa solenne celebrata dai padri eudisti e concelebrata dal delegato arcivescovile per le confraternite dell'arcidiocesi di Palermo, monsignor Giovanni Cassata, e dai parroci delle parrocchie vicine. Sarà presente una delegazione di volontari di protezione civile della monfraternita Misericordia di Palermo.