San Nicola L'Arena, danni alla diga foranea del porto: alla prossima mareggiata si rischia una catastrofe

Via Scalo Marittimo, 21 · Trabia

Via Scalo Marittimo, 21 · Trabia

Gallery















La mareggiata di ieri ha causato gravi danni alla diga foranea del porto turistico di San Nicola L’Arena. Fortunatamente, nonostante le condizioni meteo burrascose ha resistito, viceversa sarebbe stata una catastrofe. Da una prima analisi risulta che il fanale testata luce verde di accesso al porto è abbattuto e che i massi a protezione del porto hanno subito un notevole abbassamento.

Se si dovesse verificare un altro evento metereologico della stessa identità di ieri, la diga foranea potrebbe cedere e questo causerebbe una catastrofe per tutta la marineria, le imbarcazioni ormeggiate e le case in prossimità del porto.

A tal proposito esiste un progetto da anni all’assessorato alle infrastrutture, gia pronto per essere affidato e già finanziato, che prevede la messa in sicurezza della testata del molo della diga foranea. Sollecitiamo che venga attivata il prima possibile la procedura per l’esecuzione dei lavori onde ripetersi tale pericolo, ci aspetta un inverno tempestoso con eventi calamitosi.

Ci rivolgiamo al signor presidente della Regione, all’assessorato alle Infrastrutture, al commissario del Comune di Trabia e alla Protezione civile affinché venga effettuato un sopralluogo e si possano avviare tutte le procedure a salvaguardia del porto.

Calogero Marino