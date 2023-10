Schifani in questi giorni ha raccomandato ai giovani: "Siate le nostre sentinelle sul territorio". Come ogni weekend che si rispetti, però, in quel di San Martino delle Scale, la pace e la quiete vengono turbati dagli appassionati di motocross. Nessuno nega la passione e gli aspetti positivi di questa disciplina sportiva o la buona fede di chi la pratica, ma occorre capire che ci sono aree apposite dove poter effettuarla, questo perché il passaggio delle ruote di tali mezzi sul fondo naturale dà origine ad un dissesto idrogeologico oltre a gravi danni al sottobosco.

A nulla valgono le segnalazioni fatte al Corpo Forestale, ormai depauperato di uomini e mezzi che, con la massima franchezza, onestà e dispiacere (tipici di chi ha a cuore il proprio territorio), conferma di non poter intervenire anche per l’assenza di moduli con i quali poter sanzionare coloro che non rispettano i divieti di passaggio con mezzi a motore nel demanio pubblico. Insomma Presidente Schifani, le sentinelle ci sono, adesso sarebbe però il momento che intervenisse lei.