Via Rosario Salvo, 41 · Calatafimi

Vi segnalo che in via Salvo Rosario, a San Lorenzo, si è aperta una buca all'altezza dei civici 41 e 43. Ho informato la polizia municipale, che mi ha dato una mail per fare la segnalazione. Nessuno però si muove. La buca all'interno è vuota, tiene solo lo strato di asfalto. Ci deve scappare un altro morto?