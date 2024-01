San Giuseppe, compatrono di Campofiorito: "Ci sono devozioni che vanno oltre il senso di religiosità"

Gallery











Ci sono santi e santi, ma ci sono devozioni che vanno oltre il senso di religiosità, diventano un tuttuno con la loro popolazione. È il caso di San Giuseppe, compatrono di Campofiorito. A lui non è dedicata una semplice celebrazione, ma una vera e propria festa che mette in moto tutti i sensi, nella giornata del 19 Marzo. Si organizza un altare al lavatoio comunale, con tovaglie ricamate sui vari ripiani che lo compongono, con ogni sorta di ben di Dio, oltre il classico pane di San Giuseppe. Nel pomeriggio ci si organizza anche in giochi, come la rottura delle pignate, pentole di terracotta piene di doni. La sera la celebrazione continua con il simulacro, accompagnato dalla banda musicale per le vie del paese. A lui è dedicata la chiesa madre di Campofiorito.

Giovanni Platania