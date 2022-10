Lettera-appello a Schifani e Lagalla: "Salviamo Palermo da rifiuti, traffico ed emergenza cimitero"

Riceviamo e pubblichiamo

Caro presidente Schifani, caro Sindaco Lagalla,

salviamo Palermo per i nostri figli e i nostri nipoti: "costruiamo" la Palermo del futuro. La nostra città è stata una grande capitale, oggi purtroppo c'è rimasta solo la immensa storia che fece di Palermo lo stupor mundi: capitale del Regno e metropoli d'Europa, città che affascinava tutti i viaggiatori che la visitano.

Oggi Palermo è assillata da mille problemi da decenni che offuscano le sue mille bellezze. Penso ai tre problemi scandalosi, dai defunti ancora da seppellire (cosa scioccante), al problema dei rifiuti fino alle strade con tanto di traffico infernale. Spero che si cominci da queste cose e si risolva una volta per tutte il problema dei defunti, con un nuovo cimitero, che si risolva il problema dei rifiuti con un termovalorizzatore, e si risolva davvero il problema del traffico cittadino con una tangenziale: è la prima opera da far partire a Palermo.

E' vergognoso, puerile, miserabile pensare che la quinta città d'Italia non possa avere una tangenziale e affogare nel traffico della circonvallazione, sì è visto con gli allegramente mezza Palermo bloccata come topi in trappola, pensate se ci fosse un terremoto un'evacuazione, Palermo ha una sola strada la circolazione per evacuare una cittàcosì grande, la quinta d'Italia per numero di abitanti.

Spero che davvero, caro presidente Schifani, che si riprendano i progetti che guardano al futuro di Palermo iniziati da Nello Musumeci: dalla Tangenziale al Centro direzionale della Regione, al nuovo Policlinico. La priorità resta la tangenziale: per chi lavora, per chi viene come turista, per chi si deve recare negli ospedali la circonvallazione è inadeguata, obsoleta. Possiamo fare mille accorgimenti ma non servirebbe a nulla. Si tratta di un'arteria a raso, non in sopraelevata, ci sono addirittura semafori e incroci e mancanti di tanti svincoli. In altre città le circonvallazioni sono sfrade a scorrimento veloce, a Palermo la usiamo a mo' di tangenziale: assurdo!

Palermo ha l'ultima occasione per creare infrastrutture e di conseguenza lavoro, per non far partire giovani architetti, ingegneri operai edili e via dicendo. Palermo si sta svuotando: il primo problema che porta i giovani ad andare via è la mancanza di lavoro, giovani formati nelle nostre università che vanno a fare gli ingegneri o gli operai specializzati in Settentrione.

Mio figlio è dovuto andare in Lombardia a lavorare: oggi fa il direttore commerciale all'Ikea ed ha un figlio picciolo. Vorrebbe rientrare a Palermo, ma qui abbiamo sempre detto "no" all'apertura di Ikea. Mio figlio e mio nipote saranno destinati a vivere in Lombardia.

Concludo caro presidente Schifani e caro sindaco Lagalla: diamoci da fare per Palermo, per la nostra gente, per la nostra terra, per i nostri giovani, per i nostri figli e per i nostri nipoti.

Pino Minardi