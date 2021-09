Sacchi di rifiuti sul litorale di San Nicola l'Arena: "Con il primo vento finiranno in mare"

Gallery









Cumulo di rifiuti abbandonati, presente da diversi giorni, sul litorale di San Nicola l'Arena, in corrispondenza del varco all'altezza di contrada Sant'Onofrio. La vicinanza al mare fa temere che al primo vento, o mareggiata, la spazzattura si disperda in acqua. Martedì sera avevo mandato una mail all'Ufficio igiene ambientale, con in copia la polizia municipale e il sindaco di Trabia per segnalare la cosa ma l'email è tornata indietro (l'indirizzo - preso dal sito del Comune di Trabia - è inesistente). Auspicavo un rapido intervento ma già sono trascorsi due giorni senza nessun riscontro.