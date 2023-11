Gallery





Com'è possibile che ancora oggi nel 2023, con una spiaggia libera e pulita nella sua naturalezza, si debbano ancora scorgere i segni dell'inciviltà dell'uomo in qualche pezzo della stessa non poi così nascosta? Siamo alle spalle del tratto di spiaggia vicino alla piazza di Mondello, e con qualche turista ancora in giro non è di sicuro un buon biglietto da visita. A voi l'ardua sentenza! Giovanni Platania