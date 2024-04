Via Libertà, sacchetto dell'immondizia gettato tra i cespugli

Siamo in via Libertà. Questa foto è emblematica: un sacchetto dell'immondizia che il solito palermitano troglodita non può tenersi a casa per 24 ore e quindi getta e abbandona sul marciapiede al buio, "nascondendolo" in un cespuglio cresciuto a dismisura nel marciapiede. Però quando andate a vivere a Brescia, a Milano e Verona non lo fate, vero? Anzi dite con ammirazione: "che città pulite!". "Ominicchi" senza coraggio.