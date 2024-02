In via degli Orti, al civico 11, c'è un asilo. Nell'immagine si vede ciò che i bambini e i genitori si trovano stamattina quando accompagnano i bambini a scuola. Non sarebbe opportuno operare il ritiro notturno evitando questo desolante spettacolo e non costringendo i genitori a fare lo slalom tra i sacchetti non ritirati?