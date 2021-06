Romagnolo, la Pro Loco chiede l'invio della ruspa per la bonifica della spiaggia

E' desolante constatare ancora una volta la mortificazione di non avere ricevuto, a stagione estiva inoltrata, l'invio della ruspa per la solita pulizia degli arenili di Romagnolo. In una nota inviataci in redazione, il Presidente della Pro Loco Romagnolo, Giovanni Colletti, chiede come mai, al 27 Giugno, quindi a stagione inoltrata, negli arenili di Romagnolo ormai meta di tanti cittadini, gli arenili non siano stati ripuliti dai detriti invernali. È paradossale notare come, dichiara Colletti, questa parte di città venga ancora una volta mortificata dalle istituzioni, nonostante ad ogni pie' sospinto ci si sveglia tirando fuori dal cilindro l'ennesima promessa di chissache".

Il direttivo della Pro Loco, memore delle promesse elettorali del 2017,chiede, specie dopo la manifestazione di protesta con i cittadini per chiedere la chiusura dello scarico di Via Diaz, che al più presto Romagnolo e i suoi bagnanti abbiano quel minimo di decoro rappresentato dalla pulizia ordinaria e straordinaria che ad oggi è un utopia. Il Presidente Colletti, incalzato dai cittadini del luogo, auspica che quantomeno, entro la prima decade di Luglio, venga effettuata la bonifica, dichiarando che ancora una volta, Romagnolo viene mortificata nella sua storia che è il mare e tutto ciò che attorno ad esso gira, come la storia negli anni d'oro ha insegnato . "Se oggi vogliono addormentarci con l'oblio, rispondiamo con la nostra unione, che nel caso di mancato intervento, ci vedrà nuovamente pronti a manifestare per i nostri diritti.