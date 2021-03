Romagnolo, la Pro Loco chiede interventi di manutenzione sulle panchine

Nel 2016, nell'ottica di una rivalutazione della Costa Sud, dietro richiesta dell'allora esistente Commissione Speciale "Il mare e la costa oltre l" Oreto" della II circoscrizione, furono installate sul lungomare Romagnolo numerose panchine in legno, quotidiamente, specie nei periodi estivi, fruiti con piacere dalla cittadinanza. Da allora, nonostante il buon successo della loro fruizione, scrive in una nota congiunta il Presidente della Pro Loco Romagnolo Giovanni Colletti insieme al direttivo della stessa, e nonostante pochi per fortuna atti vandalici, nessuna manutenzione è stata messa in atto per evitare l'usura del tempo che potrebbero comprometterne a lungo andare l'uso.

Si auspica quindi che prima del prossimo periodo estivo possano essere messe in campo tutta una serie di iniziative, dalla ritinteggiatura del legno con olio adatto a qualche piccolo cambio di pochissime parti usurate, scrive il Presidente Colletti, affinché ancora una volta chi vorrà leggere un libro, gustare un gelato o sedersi guardando l'orizzonte del mare, possa continuare a farlo come negli ultimi anni, riscoprendo così anche una parte di città che spesso, agli occhi di più attenti cittadini, vorrebbe uno sviluppo per come merita.